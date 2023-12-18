На Южном Урале за 5 дней возбудили больше 20 уголовных дел из‑за «резиновых» квартир

Полиция подводит итоги мероприятия «Нелегальный мигрант»

К административной ответственности привлечено 437 нарушителей, обнаружено более 50 «резиновых» квартир, 60 человек будут выдворены из России, а трое уже лишены гражданства. В Челябинской области подводят итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-центре регионального главка МВД, силовики провели массированные проверки мест концентрации иностранцев: гостиниц, общежитий, хостелов, а также рынков, мест стихийной торговли и строек.

В итоге возбуждено несколько десятков дел, административных и уголовных.

«Выявлены пятеро граждан бывших союзных республик, сменивших свои установочные данные с целью незаконного въезда в страну, 54 факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев, пять фактов предоставления иностранными гражданами дипломов об образовании с признаками подделки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Закрыт въезд в РФ 49 иностранцам. Принято два решения о депортации мигрантов, вышедших из колонии. Задержано два гражданина ближнего зарубежья, находившихся в федеральном розыске», — перечисляют итоги мероприятия в полиции.

Кроме того, приняты решения о прекращении российского гражданства в отношении трех бывших иностранцев: гражданина 1992 года рождения, осужденного за незаконный оборот наркотиков, и еще двоих — за неисполнение ими обязанности по постановке на воинский учет.

Всего с начала 2023 года было возбуждено 927 уголовных дел в сфере миграции, привлечено к уголовной ответственности 590 фигурантов. Задокументировано почти 12 с половиной тысяч нарушений миграционного законодательства. Выдворено 1525 мигрантов, в том числе 1156 — в принудительном порядке. Депортировано 120 иностранных граждан, освободившихся из мест лишения свободы.