На Южном Урале выявили 29 нарушений миграционного режима за два дня

Фильтрационные спецрейды прошли у пункта пропуска «Бугристое» и в аэропорту Курчатов

Почти три десятка нарушений миграционного режима выявлены за два дня фильтрационных мероприятий вблизи многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бугристое» и в районе международного аэропорта им. И. В. Курчатова. Совместные рейд провели полиция и погрануправление ФСБ, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

В частности, выявлены четверо водителей — граждан РФ, которые осуществляли перевозку незаконно находящихся на территории государства иностранцев. За нарушение режима пребывания в России привлечены к административной ответственности 19 граждан ближнего зарубежья.

Все иностранцы проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.

Нарушители уведомлены под расписку о возможности урегулирования своего правового положения на территории России либо самостоятельного выезда из страны.

Мероприятия будут продолжены.