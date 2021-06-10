На Южном Урале вышла книга об убийстве семьи на золотом прииске

Редактор газеты Нагайбакского района Ольга Терякова написала новый детектив

В Нагайбакском районе состоялась презентация книги Ольги Теряковой «Балканы. Тайна Мидхарской россыпи». Автор, редактор районной газеты «Всходы», встретилась с читателями в библиотеке.

Новая книга — вторая для Ольги Теряковой. Автор посвящает свои произведения родному Нагайбакскому району и его жителям. Как и в первой книге о жителях района, селах и истории края, в новом издании сплетены судьбы и времена.

Книга «Балканы. Тайна Мидхарской россыпи» повествует о жителях нынешнего Балканского сельского поселения Нагайбакского района, где в конце XIX — начале XX века развивалось золотопромышленное предприятие династии Рамеевых. С первых страниц история захватывает чудовищным убийством целой семьи, детектив держит читателя в напряжении до конца.

Ольга Терякова посвятила книгу родителям, которые уже не застали выхода издания, но передали дочери любовь к родному краю и смогли рассказать ей немало сюжетов из истории нагайбакской земли.

«К сожалению, мои родители не дожили до ее появления на свет, так как в прошлом году коронавирус унес их одного за другим. Но, думаю, они были бы рады за меня», — сказала Ольга Терякова.

Автор рассказала, что написанию книги предшествовал продолжительный сбор фактического материала в архивных источниках.