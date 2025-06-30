На Южном Урале выросло число стобалльников после утверждения результатов ЕГЭ резервных дней

Стобалльниками стали выпускники как текущего года, так и прошлых лет

В Челябинской области увеличилось количество стобалльников. После утверждения результатов ЕГЭ резервных дней в регионе насчитывается 121 стобалльник и семь 200-балльников, сообщает Челябинский институт развития образования.

Стобалльниками стали выпускники как текущего года, так и прошлых лет.

«Высший балл по географии и литературе получили выпускницы из Коркинского и Саткинского муниципальных округов соответственно. Среди выпускников прошлых лет на максимальный балл ЕГЭ сдали 10 человек: трое — математику профильного уровня, по двое — информатику, химию и физику, и один — литературу», — рассказали в ГБУ ДПО ЧИРО.

На сегодняшний день в регионе 121 стобалльник и семь 200-балльников.

С результатами ЕГЭ участники экзаменов могут ознакомиться в своих образовательных организациях или через сервис ознакомления с результатами на сайте Рособрнадзора. Также результаты ЕГЭ доступны авторизованным пользователям портала «Госуслуги».