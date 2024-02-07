На Южном Урале выросла заболеваемость ОРВИ среди детей

На карантин отправлены 4 школы и 256 классов

В Челябинской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей всех возрастов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Среди детей 7—14 лет заболеваемость выросла на 17,4%, среди детей 3—6 лет — на 14%, а среди детей до 3 лет — на 14,7%. При этом заболеваемость среди взрослых снизилась на 2,6%», — уточняют цифры статистики в ведомстве.

Приостановлен учебный процесс в четырех школах области, на карантин также отправлены 256 классов.

По данным эпидемиологов, в структуре ОРВИ увеличилась доля респираторных вирусов: адено-, рино-, РС‑инфекции, метапневмовирусной инфекции, сезонной коронавирусной инфекции и COVID‑19, а также выявляются вирусы гриппа, в том числе H3N2.

Жителей области призывают беречься от заражения: соблюдать правила гигиены, надевать маски в общественных местах и избегать контактов с больными.