На Южном Урале вырос спрос на строительство сибирских бань

Также горожане стали чаще обращаться к услугам парильщиков

Жители Челябинской области незадолго до начала морозов начали задумываться, как будут греться зимой. В сентябре 2025 года спрос на строительство сибирских бань вырос на 31%, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Услуг».

Горожане на 4% чаще стали интересоваться строительством финских саун. Заметный рост спроса зафиксирован в сегменте банных процедур. Купание в банных чанах стало в 3,4 раза чаще интересовать жителей Южного Урала. К услугам профессионального парильщика начали обращаться в 2,7 раз чаще, а к пармастерам — на 78% чаще.

Спрос на обертывания, при которых на кожу наносят активные составы, увеличился в 2,7% раза.