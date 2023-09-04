На Южном Урале школьники пересдают проваленные выпускные экзамены

Дополнительный период ГИА пройдет с 4 по 23 сентября

На Южном Урале стартовал дополнительный период государственной итоговой аттестации (ГИА). Ученики, получившие неуд или же не явившиеся на экзамен, сдают обязательные предметы повторно, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Так, для девятиклассников 4 сентября проходит экзамен по математике, а 7-го числа пройдет экзамен по русскому языку. Экзамены по истории, биологии, физике, географии запланированы на 12 сентября, а по обществознанию, химии, информатике, литературе и иностранным языкам — на 15 сентября.

Одиннадцатиклассников 6 сентября ждет экзамен по русскому языку, его будут сдавать 11 человек. Экзамен по математике базового уровня пройдет 12 сентября, на него зарегистрировались около 90 человек.

Резервные дни запланированы на 19—23 сентября.

На это время в Челябинской области открыта горячая линия +7 (351) 263-25-17.