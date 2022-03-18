На Южном Урале выпадет снег

В выходные уже ожидается потепление

В Челябинской области в пятницу, 18 марта, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют дневную температуру воздуха −1, −6, в низинах до −11 градусов.

В южноуральской столице в пятницу днем также пройдет снег. Столбики термометров покажут −2, −4.

Добавим, 18-19 марта в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Но уже в выходные воздух днем местами прогреется до плюсовой температуры.