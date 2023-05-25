На Южном Урале выбрали лучшего преподавателя ссузов

Победителем конкурса «Мастер года‑2023» стала педагог из глубинки

На Южном Урале подвели итоги конкурса «Мастер года-2023». Победу в конкурсе одержала преподаватель Первомайского техникума промышленности и строительных материалов Наталья Соболева, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.



«Среднее профессиональное образование сегодня очень востребовано. От его качества во многом зависит развитие страны, ее экономики, малого и среднего бизнеса, разных отраслей. Мастера и преподаватели производственного обучения — это флагманы федерального проекта „Профессионалитет“, который в кратчайшие сроки призван наполнить рынки труда востребованными и квалифицированными кадрами под потребности регионального сектора экономики»,

— замечают в пресс-службе.

Призерами конкурса также стали Ирина Мачнева (Челябинский механико-технологический техникум), Екатерина Рогалева (Магнитогорский технологический колледж им. В. П. Омельченко), Алена Жерздева (Златоустовский педагогический колледж).

В числе лауреатов отмечены Марина Лапухина (Южно-Уральский государственный технический колледж), Софья Чернышева (Челябинский педагогический колледж № 1), Анна Артемьева (Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова — Многопрофильный колледж) и Вячеслав Панин (Южно-Уральский агропромышленный колледж).