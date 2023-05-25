На Южном Урале подвели итоги конкурса «Мастер года-2023». Победу в конкурсе одержала преподаватель Первомайского техникума промышленности и строительных материалов Наталья Соболева, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.
Призерами конкурса также стали Ирина Мачнева (Челябинский механико-технологический техникум), Екатерина Рогалева (Магнитогорский технологический колледж им. В. П. Омельченко), Алена Жерздева (Златоустовский педагогический колледж).
В числе лауреатов отмечены Марина Лапухина (Южно-Уральский государственный технический колледж), Софья Чернышева (Челябинский педагогический колледж № 1), Анна Артемьева (Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова — Многопрофильный колледж) и Вячеслав Панин (Южно-Уральский агропромышленный колледж).