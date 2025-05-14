На Южном Урале выберут лучшего работодателя для участников СВО

Подать заявку могут организации, предприятия и ИП

На Южном Урале стартовал конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости участников и ветеранов специальной военной операции», сообщает Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.

Принять участие в конкурсе могут любые организации Челябинской области независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и вида деятельности, а также индивидуальные предприниматели.

«Мы ждем, что работодатели покажут, как они помогают раскрыть трудовой потенциал человека, обучают работников, обеспечивают льготами, адаптируют, а также проводят для ветеранов и их близких культурные и спортивные мероприятия», — рассказал начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

Заявку можно подать до 1 октября 2025 года в Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области по адресу: Челябинск, ул. Комсомольская, 18а, отдел регулирования трудовых отношений и развития социального партнерства, кабинет 102.

Также можно отправить заявку «Почтой России».

Задать вопросы по конкурсу можно по телефону +7 (351) 237-08-92 или по почте Afinogenova_IA@szn74.ru, Zamyatina_OM@szn74.ru.

Между тем Соцфонд рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО в Челябинской области: речь идет о программах реабилитации, путевках в санатории и ТСР.