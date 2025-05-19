На Южном Урале введут дополнительные требования к продавцам алкоголя

Главная цель — снижение доступности алкогольной продукции и ее потребления на душу населения

В Челябинской области введут дополнительные требования к продавцам алкоголя. В регионе разработан и передан на рассмотрение в Заксобрание проект закона, направленный на снижение доступности алкогольной продукции и ее потребления на душу населения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, по новому законопроекту зал обслуживания объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, не может быть менее 50 кв. м (сегодня — 40 кв. м).

«Проведенный при разработке документа анализ показал, что в Челябинской области 21 из 115 объектов общепита (бары, рестораны, буфеты, кафе), расположенных в многоквартирных домах, имеют зал площадью менее 50 квадратных метров. Владельцам данных заведений нужно будет увеличить площадь зала обслуживания либо перепрофилироваться», — говорят авторы законопроекта.

Предполагается, что увеличение площади зала «наливаек» будет способствовать повышению качества обслуживания и снизит риск появления недобросовестных участников рынка.

Кроме того, будет увеличен размер уставного капитала для организаций, торгующих алкоголем в розницу (он не менялся в течение последних 20 лет): в Челябинске и Магнитогорске — с 200 до 400 тысяч рублей, в других городах — с 100 до 200 тысяч, в сельских населенных пунктах — с 30 до 60 тысяч рублей.

Закон Челябинской области предлагается ввести в действие с 1 сентября 2025 года, чтобы дать возможность бизнесу подготовиться к соблюдению новых требований: увеличить площадь залов либо перепрофилироваться.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект соответствует целям и задачам федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». По данным медстатистики, злоупотребление алкоголем — основной фактор, вызывающий серьезные заболевания, такие как кардиомиопатии и болезни печени, и является причиной риска преждевременной смерти. Рост заболеваний у женщин и мужчин в репродуктивном возрасте, связанных с алкоголем, негативно влияет на демографическую ситуацию.

Напомним, вопросы регулирования оборота алкогольной продукции неоднократно рассматривались президентом и правительством РФ. В 2024 году в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции были внесены изменения в части установления субъектами РФ дополнительных ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкоголя.

Дополнительные ограничения, направленные на уменьшение доступа к алкоголю, уже приняты в 32 регионах России: в республиках Карелия, Марий Эл, Татарстан, Тыва, Удмуртия, в Амурской, Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Курганской, Московской, Нижегородской, Новосибирской областях и других.