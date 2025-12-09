На Южном Урале второй день ищут 12‑летнюю девочку

Она ушла из дома 8 декабря

В Миассе пропала 12-летняя Вероника Пепеляева, она ушла из дома 8 декабря и не вернулась. С тех пор информация о ее местонахождении неизвестна. Ведутся поиски, сообщает региональный «ЛизаАлерт».

Подростка ищут по следующим приметам: рост 155 сантиметров, светло-русые волосы, карие глаза. Вероника ушла из дома в темно-синей крутке, черной футболке, черных штанах, серых кроссовках и голубой шапке.

С учетом морозов, ударивших по региону в ночь с 8 на 9 декабря, состояние ребенка вызывает опасение. Ее одежда не соответствует погодным условиям.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьницы, просят обратиться на бесплатный номер 8‑800‑700‑54‑52. Также можно связаться с инфоргом поиска по телефону: 8‑951‑111‑53‑54.