На Южном Урале все чаще выявляют детей с камнями в желчном пузыре

Раньше такой недуг встречался только у взрослых

Медики отмечают опасную тенденцию: на Южном Урале все чаще встречаются несовершеннолетние пациенты с камнями в желчном пузыре и протоках, сообщает пресс-служба челябинской ГКБ № 1. Это единственное медицинское учреждение региона, где проводятся операции по удалению камней у детей.

Еще 20 лет назад желчекаменная болезнь встречалась только у взрослых, которые имели ожирение, гормональные нарушения и вели сидячий образ жизни. Сейчас недуг проявляется у детей. Среди возможных причин эксперты называют неправильное питание и недостаток движения.

Только за март и апрель на базе детского хирургического и эндоскопического отделений челябинской ГКБ № 1 прооперировали троих пациентов 8 — 12 лет. Но встречались и более юные.

Операция проводится под общей анестезией и занимает 30-60 минут. Ребенку через рот вводят эндоскоп с боковой оптикой. Эндоскоп проходит по пищеводу и желудку до двенадцатиперстной кишки, желчных и панкреатический протоков, где камни и удаляют.



«Нередко камни в общем желчном протоке сочетаются с наличием их в желчном пузыре, поэтому, зачастую, после устранения механической желтухи пациентам предстоит лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря», — рассказал заведующий эндоскопическим отделением ГКБ № 1 Андрей Демидов.