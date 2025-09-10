На Южном Урале впервые проголосуют 39 тысяч молодых избирателей

На память об этом дне они получат спортивные бутылки для воды

В Челябинской области впервые голосующие избиратели смогут получить сувениры, подчеркивающие важность этого события. По инициативе губернатора Алексея Текслера для тех, кто впервые придет на участок или проголосует онлайн, подготовлены спортивные бутылочки для воды. Об этом сообщает пресс-служба челябинского избиркома.





Чтобы получить сувенир, необходимо быть прописанным в Челябинской области и впервые участвовать в голосовании. Тем, кто выберет дистанционное голосование, предстоит зайти на свой участок 12, 13 или 14 сентября, чтобы показать скриншот с «Госуслуг» и забрать свой подарок.

В этом году более 39 тысяч молодых людей впервые смогут отдать свой голос.