На Южном Урале вот-вот начнется зимняя оттепель

2 января в Челябинской области сохранится комфортная и снежная погода

В четверг, 2 января, на Южном Урале сохранится теплая и снежная погода, сообщает Челябинский гидометцентр.

Ночь на четверг еще будет довольно холодной: на некоторых территориях столбик термометра при прояснении опустится до −19 градусов, в Челябинске будет до −12... −14 градусов. Пройдет слабый снег. Возможны слабые метели, а на дорогах — гололедица от наката.

Днем значительно потеплеет: синоптики обещают −3...−8 по области и −4...−6 в областном центре. Днем также слабый снег и метели.

Дальше погода будет меняться в сторону потепления. С 3 до 5 января, то есть до конца календарной недели, ожидаются теплые ночи и плюсовые температуры днем.

Материал подготовлен ИА «Первое областное».