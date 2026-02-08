Алексей Текслер поздравил военных полицейских Челябинской области

Указ об учреждении профессионального праздника подписал президент Владимир Путин

Сегодня, 8 февраля, в России впервые отмечают День военной полиции. Это праздник тех, кто защищает права военнослужащих и играет ключевую роль в поддержании дисциплины.

«Важность и объем задач, стоящих перед военной полицией, кратно возросли с началом спецоперации. Но преданность долгу, мужество, стойкость и профессионализм позволяют сотрудникам военных комендатур достойно отвечать на вызовы времени и успешно выполнять свою миссию в самых сложных условиях»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Подразделение современной военной полиции появилось в 2011 году. В обязанности сотрудников этого управления входят такие задачи, как патрулирование гарнизонов и военных городков, розыск ушедших в самоволку, проведение административных расследований. С началом СВО круг их задач существенно расширился. Военные полицейские охраняют тыловые объекты и командные пункты, контролируют перемещение войск и техники, работают с военнопленными — и это лишь малая часть их работы.

Профессиональный праздник сотрудников военной полиции учредил президент России Владимир Путин. Дата 8 февраля выбрана потому, что именно в этот день в 1812 году вышел документ, который впервые содержал термин «военная полиция».