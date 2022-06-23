На Южном Урале вновь состоится Большой фестиваль добровольчества

25 июня он соберет активную молодежь в городском саду имени Пушкина

Во второй раз в Челябинске пройдет Большой фестиваль волонтеров. 25 июня в городском саду им. А. С. Пушкина мероприятие объединит всех неравнодушных и отзывчивых людей и соберет действующих волонтеров Южного Урала, чтобы популяризировать добровольчество среди молодежи Челябинской области. Регистрация на сайте яволонтёр74.рф.

Фестиваль станет площадкой для формирования лояльного отношения к организациям, занимающимся добровольческой деятельностью, а также поможет заинтересовать новых людей в добровольчестве. По итогам будет создано единое волонтерское сообщество среди молодежи Челябинской области.

Каждый житель Челябинской области сможет увидеть основные направления добровольчества, окунуться в атмосферу дружелюбия, познакомиться с руководителями направлений и стать волонтером «здесь и сейчас», попробовав на себе эту роль.

«Я попала на фестиваль совершенно случайно, но совсем не пожалела. Для меня этот фестиваль стал возможностью узнать больше о волонтерстве. Никогда бы не подумала, что для того, чтобы быть добровольцем, не нужно чего-то невероятного. Как оказалось, все не так сложно. Помогать от чистого сердца может каждый, в том числе и я»,

— делится впечатлениями от первого фестиваля Алиса Маркина.

В этом году на фестивале будет представлено более 15 площадок с направлениями волонтерской работы, лекторий для проведения обучающих сессий, также пройдут брифинги с органами власти Челябинской области.

Подробности о заявочной кампании, спикерах, программе и другом будут опубликованы на официальном сайте мероприятия яволонтёр74.рф.

Организатором выступает АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» при поддержке главного управления молодежной политики Челябинской области.