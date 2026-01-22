На Южном Урале видеомониторинг природных пожаров расширят до 110 постов

В Челябинской области готовятся к весне

Власти Челябинской области ведут комплексную подготовку к пожароопасному сезону, который традиционно начинается в регионе весной. Об этом рассказали 22 января представители министерства общественной безопасности, Главного управления лесами и подразделения МЧС на пресс-конференции «АиФ-Челябинск».

Одной из преград на пути огня станет расширение системы видеомониторинга. Сеть из 100 постов, работавших в прошлом году, по распоряжению губернатора Алексея Текслера увеличат до 110, что позволит эффективнее отслеживать возгорания.

Параллельно специалисты делают ставку на космический мониторинг. Семь спутников, пролетая над областью дважды в сутки, помогают выявлять термические аномалии на ранней стадии. Эта информация оперативно поступает в подразделения пожарной охраны для проверки и реагирования.

«95% пожаров происходят по вине человека. Это человеческий фактор. Поэтому мы работаем с населением», — подчеркнул начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Специалисты планируют сходы с жителями, раздают листовки и ведут работу с подрастающим поколением через школьные лесничества. На территориях также проводят наземное патрулирование и расчистку сухой растительности.

К тушению пожаров собираются привлечь до 5 тысяч человек и более 1,8 тысячи единиц техники. Сейчас идет укомплектование штата, который к началу сезона должен составить 642 человека. Существенную роль играет и развитие добровольной пожарной охраны. В небольших населенных пунктах уже действуют 130 таких команд, а в этом году планируют создать еще шесть. Каждая команда состоит из автомобиля и двух обученных местных жителей, которые дежурят круглосуточно, пояснил министр общественной безопасности Александр Гриб.

Эксперты отдельно отметили, что из-за дождливой осени в области скопился большой объем сухой травы. Это создает дополнительную пожарную опасность. Все превентивные меры направлены на то, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты, объекты экономики и лесные массивы.

Кроме того, руководители ведомств рассказали, как Южный Урал готовится к половодью.