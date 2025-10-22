На Южном Урале ветераны СВО могут пройти диспансеризацию на дому

А в поликлиниках — вне очереди

Участники специальной военной операции, вернувшиеся к мирной жизни, имеют право пройти полную диспансеризацию вне очереди и даже на дому, сообщает пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области.

Профилактические осмотры для ветеранов СВО проводятся во внеочередном порядке. При необходимости — например, для маломобильных граждан — к пациенту выезжает специальная медицинская бригада.

«В системе обязательного медицинского страхования особое внимание уделяется тем, кто защищал Родину. Мы должны максимально позаботиться о здоровье ветеранов, в том числе выявить на ранних стадиях или предотвратить развитие заболеваний», — заявила директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

С начала 2025 года полную диспансеризацию, в том числе оценку репродуктивного здоровья, прошли 1024 ветерана.

Для консультации по вопросам диспансеризации и организации осмотра на дому ветераны и их семьи могут обратиться в единый контакт-центр ОМС Челябинской области по телефону 8-800-300-10-03.

Также ветераны спецоперации в Челябинской области могут пройти бесплатную реабилитацию, получив путевку в министерстве социальной защиты.