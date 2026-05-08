На Южном Урале ветеранов поздравляют с наступающим Днем Победы

Для героев создают праздничную атмосферу перед 9 Мая

В Челябинской области по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера продолжаются поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и всех, чья судьба связана с военным временем, сообщает пресс-служба правительства региона.

Накануне Дня Победы представители органов власти, соцслужб и общественности посещают ветеранов, чтобы лично поблагодарить их за подвиг, вручить подарки и поздравить с 9 Мая.





Среди тех, кто принимает поздравления — Юрий Михайлович Евсеев, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Уроженец села Таловка Юргамышского района Курганской области, он начал работать на конезаводе в 12 лет, когда старший брат ушел на фронт, а отец был направлен в трудармию. До конца войны подросток выращивал лошадей для армии.

После Победы Юрий Михайлович окончил автошколу и работал водителем в МТС. С 1949 по 1952 год служил в бронетанковых войсках в Полоцке, участвовал в разминировании и восстановлении разрушенных территорий. После демобилизации переехал в Челябинск, где 15 лет работал водителем скорой помощи, добровольцем участвовал в восстановлении Ташкента после землетрясения, трудился в облисполкоме и областном управлении социальной защиты. На заслуженный отдых вышел только в 2002 году. Сегодня он живет в кругу семьи. Рядом — внучка, зять и правнуки.





«Я не воевал, а работал в тылу. Когда началась война мне было двенадцать-тринадцать лет. Меня забрали на работу — устроили выращивать лошадок в сельском хозяйстве. Всю войну мы их растили и поставляли в армию», — отметил Юрий Михайлович.

Мария Григорьевна Логинова, 1929 года рождения, также внесла свой вклад в Победу. С 1943 года 14-летняя девочка шила белье и одежду для солдат в мастерской в Бакале.

«Нас в мастерской было двое девчонок, шили одежду для солдат. Нам тогда было по четырнадцать—пятнадцать лет. Совсем еще дети. Но трудились все вместе — для фронта, для Победы», — вспоминает Мария Григорьевна.





После войны она вместе с родителями переехала в Челябинск, получила профессию связиста и много лет проработала в этой сфере.

Александра Васильевна Малахова, родившаяся 30 мая 1932 года, — уроженка села Чеботарево Оренбургской области. В годы войны работала на полях. После Победы окончила медицинский институт в Оренбурге, по распределению три года работала в аптеке на Сахалине, затем в Эстонии. Позже переехала в Челябинск, где живет в окружении большой семьи: дочери, внучки и двух правнуков.





Поздравил ветеранов сегодня, 8 мая, депутат Заксобрания Челябинской области Александр Шмидт. Он отметил, что правительством региона во главе с губернатором Алексеем Леонидовичем Текслером подготовлена большая праздничная программа и пригласил всех на праздничные площадки.

Поздравления ветеранов в Челябинской области продолжаются. В регионе это стало доброй традицией.