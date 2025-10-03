На Южном Урале ветеранам СВО помогают в поиске работы

В Едином центре проходят консультации по трудоустройству

В Едином центре поддержки и реабилитации участников специальной военной операции (СВО) в Челябинске прошел личный прием граждан, вернувшихся с фронта. Встречу с участниками СВО провел начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

Ветераны спецоперации получили возможность напрямую задать вопросы по поиску работы, прохождению профессиональной переподготовки или повышению квалификации, открытию собственного дела.

Несколько участников сразу были направлены на собеседования с работодателями, другие — выбрали программы профессионального обучения, соответствующие их интересам и опыту. Следующий личный прием запланирован 15 октября.