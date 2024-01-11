На Южном Урале ветер усилится до 18 м/с в пятницу

При этом дневная температура в регионе ненадолго повысится

Конец недели в Челябинской области будет ветреным и снежным. По данным Уральского УГМС, в пятницу, 12 января, регион окажется под влиянием неглубокого циклона, который кратковременно смягчит погоду, передает корреспондент ИА «Первое областное».

И если ночью на Южном Урале будет 20—25 мороза, до 28 — в низинах, то днем столбики термометров поднимутся до минус 9—14 градусов, на юге и крайнем западе — до минус 5.

«В отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 18 м/с, пройдет снег, в отдельных районах — метели, на дорогах — снежные заносы, гололедица в виде снежного наката», — сообщили в Челябинском Гидрометцентре.

Дорожники вновь готовятся бороться с последствиями снегопадов и настоятельно просят жителей региона не выезжать на трассы без необходимости.



К 13 января осадки практически повсеместно прекратятся, вновь похолодает до 19—24 градусов, на юге до 14. Ветер немного стихнет, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В ночь на старый Новый год вновь ударят 30-градусные морозы, осадков не ожидается.