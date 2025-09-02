На Южном Урале вдвое вырастет число молодых педагогов с региональной выплатой

В 2024 году их было 600, в 2025‑м ожидается порядка 1200

В Челябинской области в 2025 году ожидается значительное увеличение числа молодых педагогов, получающих региональную выплату. Об этом стало известно при посещении нового корпуса образовательного центра «Ньютон» в Челябинске министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба главы региона.

Во время визита Алексей Текслер ознакомил министра с инфраструктурой центра, образовательными программами и инновационными проектами, которые реализуются в учреждении. Центр «Ньютон» рассчитан на 1550 учеников и имеет в своем штате 144 педагога, из которых 73 имеют высшую или первую квалификационные категории.

«В рамках нашей программы из областного бюджета выделены средства на поддержку молодых педагогов, которые начинают работать сразу после окончания учебных заведений. Мы предусмотрели региональную выплату в размере 300 тысяч рублей, которую специалисты получают в течение трех лет работы. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 600 молодых специалистов, а в этом году, с учетом новых педагогов, мы ожидаем порядка 1200 получателей», — сообщил Текслер.

Образовательный центр «Ньютон» реализует широкий спектр общеобразовательных программ и активно развивает дополнительные направления. Особое внимание уделяется инженерному образованию: действуют инженерные и предпрофильные классы, а также реализуются проекты «Инженерный класс Росатома» и «ЧКПЗ». С 2025 года начал свою работу «Губернаторский инженерный класс», который станет новым шагом в развитии технического образования в регионе.

Центр дополнительного образования охватывает 1782 учащихся и предоставляет 49 программ по пяти направлениям, включая техническое, художественное, социально-гуманитарное, естественно-научное и спортивное. Для разностороннего развития школьников созданы медиацентр, технопарк, лаборатория, студии и спортивный клуб, что позволяет детям не только учиться, но и проявлять свои таланты.

Также важно отметить, что центр активно участвует в региональных инновационных проектах, сотрудничает с ведущими вузами области, внедряя современные образовательные методики и создавая комфортную атмосферу для учеников и педагогов. Это делает Челябинскую область привлекательной для молодых специалистов и гарантирует высокое качество образования для будущих поколений.