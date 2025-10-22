На Южном Урале в пять раз увеличилось число пациентов с ожирением печени

Чем это грозит, рассказала гастроэнтеролог

Жировая болезнь печени является самой частой причиной цирроза. Тревожная статистика показывает, что за последние 20 лет количество пациентов от 18 до 39 лет с этим диагнозом увеличилось в пять раз. Как не пропустить начало коварного заболевания, рассказала врач-гастроэнтеролог консультативной поликлиники ЧОКБ Валерия Ушакова.

По словам специалиста, основным фактором риска является ожирение. Накопление жира в клетках печени запускает воспалительный процесс, который без лечения прогрессирует до стеатогепатита, фиброза и в итоге цирроза.





«Жировой гепатоз — коварное заболевание: мы его не видим, человек это никак не ощущает, нет никаких внешних проявлений. Обычно это случайная находка по УЗИ, либо к нам часто направляют пациентов эндокринологи, потому что сахарный диабет и ожирение неразрывно связаны с жировым гепатозом», — отметила Ушакова.

Для точной диагностики используется современный метод — фиброэластометрия (стеатометрия) на аппарате экспертного класса, который есть в диагностическом центре ЧОКБ. Это исследование позволяет не только подтвердить диагноз, но и измерить степень ожирения органа.









Врач подчеркивает, что лучшая стратегия защиты от гепатоза — его профилактика. Для здоровья печени важен отказ от алкоголя и курения, осторожность в применении лекарств и обязательное включение в рацион 400—500 граммов овощей и фруктов в день. Клетчатка помогает контролировать вес, а антиоксиданты защищают орган от повреждений. Растительная пища способствует восстановлению клеток печени и усиливает ее детоксикационную функцию.

Наиболее полезны для печени свекла, морковь, тыква, груши, абрикосы и персики. А вот маринованные овощи, в которых много уксуса и соли, а также редька, репа, лук и чеснок, богатые эфирными маслами, могут навредить.