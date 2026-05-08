На Южном Урале в память о генерале Костицыне отстроили улицу и тягают гири

Второй год подряд на родине военачальника проводят турнир среди школьников

В Челябинской области все шире становится известным имя уроженца поселка Могутовского Брединского района Александра Костицына. В память о боевом генерале назвали улицу в микрорайоне Вишневая Горка, которую сегодня знают уже многие челябинцы. Кроме того, в родном селе генерала начала зарождаться новая спортивная традиция, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Новый объект дорожной сети в микрорайоне назвали именем генерала Костицына в 2020 году по инициативе главного редактора брединской газеты «Сельские новости» Александры Цыгановой и при поддержке депутатов Сергея Буякова и Дмитрия Клеутина. Тогда микрорайон был в фазе активной застройки, входил в состав Сосновского района. Сейчас это территория города Челябинска.





Сейчас в родном селе генерала Костицына проводят турнир по гиревому спорту, посвященный его памяти. 7 мая состоялись очередные соревнования. Эта традиция заложена всего пару лет назад, но уже прижилась в Могутовском, рассказали «Сельские новости».





На доме, где родился будущий военачальник, в декабре 2020 года торжественно открыли памятную доску. И памятник защитникам Отечества в селе ваяли с его образа.





Напомним, Александр Костицын войну встретил командиром батальона НКВД в Бресте. Когда Брестская крепость оказалась за линией фронта, он не сдался, а сумел вывести остатки подразделений из окружения и провести их через всю Белоруссию к своим. Уже в августе 1941 года Костицын возглавил 910-й стрелковый полк под Смоленском. В 1942 году его назначили командиром 183-й стрелковой дивизии. Летом 1943 года дивизия Костицына заняла оборону южнее Прохоровки на Обоянском направлении, где развернулось знаменитое танковое сражение Курской битвы. В одном из боев командир получил тяжелое ранение, но не покинул своих бойцов и продолжал руководить действиями дивизии. Ровно через месяц после начала Курской битвы, 24 июля 1943 года, вражеский снаряд попал прямо в блиндаж командного пункта и генерал-майор Костицын погиб. Ему было всего 38 лет. За свою короткую, но яркую военную карьеру он прошел путь от капитана до генерала, и это звание он заслужил не выслугой лет, а личной отвагой и умением вести за собой людей в самых тяжелых условиях.



