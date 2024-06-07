На Южном Урале в каникулы действует комендантский час для детей

Омбудсмен рассказала, до которого часа можно гулять без взрослых

В каникулы детям совсем не хочется заходить домой засветло. Бывает, что ребятня находится во дворах до полуночи. Межу тем в регионе продолжает действовать комендантский час для детей, которые гуляют без взрослых. Во сколько нужно уходить домой летом, рассказала челябинский омбудсмен.

Комендантский час запрещает детям находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время суток. Эта мера действует в течение всего года.

«По статистике, больше всего правонарушений происходит ночью, поэтому комендантский час ввели в 2009 году как раз для того, чтобы обезопасить детей и снизить уровень преступности среди несовершеннолетних», — говорит уполномоченный по делам детей в Челябинской области Евгения Майорова.

Дети до 7 лет вообще не должны оставаться без присмотра взрослых.

Для детей 7—16 лет комендантский час действует с 22:00 до 6:00, а для детей 16—18 лет — с 23:00 до 6:00.

За нарушение комендантского часа родителей могут оштрафовать. Размер штрафа — от 100 до 500 рублей. Если ребенок гуляет по ночам регулярно, его могут поставить на профилактический учет.