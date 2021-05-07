На Южном Урале в два раза снизилась плата за выдачу разрешений таксистам

Миндортранс обновил информацию для перевозчиков

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области приняло постановление об установлении размера платы за выдачу разрешения на деятельность такси. Размер платы существенно сократился, обновленный пакет документов: квитанции на оплату, форма аренды транспортного средства, порядок подачи заявления — появились на сайте Миндортранса Челябинской области.

«С 29 апреля 2021 года вновь установленный размер платы за выдачу одного разрешения понижен и теперь составляет 1 193 рубля. Размер платы за переоформление и выдачу дубликата разрешения составляет 596,50 рубля», — сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ранее плата составляла 2400 рублей за одно разрешение для перевозки пассажиров и багажа легковым такси. В специальном разделе на сайте можно прочитать, как получить разрешение на деятельность легкового такси.