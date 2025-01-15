На Южном Урале в 2024 году подтверждены 58 случаев бешенства животных

Больше всего заболевших животных — по восемь — выявлено в Челябинске и Сосновском районе

В 2024 году в Челябинской области подтверждены 58 случаев бешенства животных, из них 42 были домашними, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

«В прошлом году зафиксирована гибель от вируса бешенства 9 лис, 19 собак, 23 кошек, 2 белок, 2 корсаков, 2 енотовидных собак и барсука», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего заболевших животных — по восемь — было выявлено в Челябинске и соседнем с ним Сосновском районе, пять случаев зафиксировано в Еткульском районе, по четыре — в Еманжелинском, Нагайбакском и Брединском, по три — в Коркинском, Кизильском, Карталинском и Аргаяшском районах. По два случая гибели животных от вируса бешенства было подтверждено в Кунашакском, Троицком, Чебаркульском, Чесменском районах и Озерске и по одному — в Копейске, Снежинске и Агаповском районе.

Во всех населенных пунктах, где были обнаружены животные, заболевшие и погибшие от вируса бешенства, вводился карантин и проводился комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Напомним, что единственным средством защиты животных и человека от бешенства является профилактическая прививка.

В 2025 году «бешеная» статистика пока не открыта.