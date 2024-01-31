На Южном Урале в 2,5 раза выросло число выдворений иностранцев из РФ в январе

В регионе вновь стартовала операция «Нелегальный мигрант»

В январе 2024 года суды Челябинской области приняли почти в 2,5 раза больше решений о выдворении за пределы РФ иностранцев, допустивших нарушения законодательства, в 1,5 раза больше возбуждено уголовных дел в сфере миграции, на 12% выросло количество пресеченных административных правонарушений. И все это результаты оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», которое проводится по инициативе начальника полицейского главка Михаила Скокова.

«В Центре временного содержания 104 мигранта ожидают вступления в законную силу судебных решений. К административной ответственности привлечено 928 нарушителей. Депортировано шестеро иностранцев, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений, а также закрыт въезд в РФ 153 мигрантам», — рассказали в ведомстве.

Добавим, в соответствии с федеральным законом № 138 «О гражданстве Российской Федерации» в отношении лиц, совершивших отдельные преступления либо создающих угрозу национальной безопасности России, гражданство прекращается, а паспорт гражданина Российской Федерации подлежит изъятию.

Для принятия такого решения не имеют значение время совершения преступления, дата вынесения приговора или дата принятия решения о приеме в гражданство РФ.