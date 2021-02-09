На Южном Урале увеличится количество поездов дальнего следования

Железнодорожное сообщение Челябинска с Москвой, Екатеринбургом и Оренбургом станет чаще и больше

Южноуральская железная дорога прогнозирует увеличение пассажиропотока в поездах дальнего следования в феврале и марте. Количество поездов на ЮУЖД станет больше.

Это связано со стабилизацией эпидемической обстановки и снятием санитарных ограничений в ряде субъектов страны. Так, в расписание вернется поезд № 689/690 Челябинск — Екатеринбург с беспересадочными вагонами до Москвы. Также будет увеличена периодичность курсирования поезда № 122/121 Оренбург — Екатеринбург.

«Для обеспечения спроса на поездки в феврале и марте будет назначен дополнительный поезд № 181/182 Челябинск — Екатеринбург — Москва и поезд № 285/286 Челябинск — Москва», — дополняет пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Если увеличение спроса на поездки продолжится, будут приниматься решения о включении дополнительных вагонов в уже назначенные составы или об увеличении количества дополнительных поездов.