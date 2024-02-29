На Южном Урале увеличили размер пособия для имеющих заслуги в области культуры и спорта

Также расширен перечень лиц, имеющих право на выплату

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области расширили меры поддержки граждан, которые имеют заслуги в области культуры и спорта. Необходимые для этого поправки внесены в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих заслуги в области культуры и спорта» сегодня, 29 февраля. Поправки приняты единогласно в первом и третьем чтениях.

Право на выплату теперь имеют даже те лица, которые не работают. Кроме того, получать социальное пособие отныне смогут южноуральцы, которые имеют почетные звания «Народный художник СССР», «Народный художник РСФСР», «Народный художник Российской Федерации».

Сам размер ежемесячной выплаты увеличен с 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Поправки приняты по инициативе главы региона Алексея Текслера.