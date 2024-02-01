На Южном Урале усилят профилактику птичьего гриппа

Губернатор дал спецпоручение из‑за сложной обстановки в соседних регионах

Поставить заслон птичьему гриппу, не допустить проникновения высокопатогенного вируса на птицефабрики и защитить население — такие поручения дал в ходе тематического совещания губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Челябинская область относится к числу благополучных регионов: в прошедшем и нынешнем году вспышек высокопатогенного гриппа птиц на территории региона не было. Но в связи с напряженной эпизоотической обстановкой в соседних государствах и началом сезонной миграции птиц риски возникновения очагов опасного заболевания возрастают.

«В условиях растущего с конца 2023 года спроса на продукцию птицеводства эта проблема требует особого внимания, тем более в нашем регионе, где находится много птицефабрик. Ситуация может осложниться тем, что в области тысячи озер и, соответственно, большое количество мест гнездования дикой птицы. Поэтому обезопасить от проникновения вируса птицеводческие хозяйства — задача номер один», — акцентировал внимание губернатор.

В этой связи ответственным структурам поручено оценить эффективность реализации мероприятий, направленных на профилактику высокопатогенного гриппа птиц в хозяйствах всех форм собственности; не допустить несанкционированного перемещения птицы и птицеводческой продукции; принять дополнительные меры по усилению биологической защиты птицефабрик, в том числе в связи с перемещением дикой птицы; усилить мониторинговые исследования дикой и синантропной птицы.

«Все мероприятия необходимо провести оперативно, качественно, под контролем профильных надзорных органов и специалистов», — резюмировал Алексей Текслер.