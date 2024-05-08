На Южном Урале усилят профилактику миграционной преступности

У иностранцев планируют проверять биометрию уже на границе

В Челябинской области правоохранительные ведомства, органы власти и общественных организаций усилят работу в противостоянии с миграционной преступностью, сообщает пресс-служба правительства региона.

Главная задача — донести до иностранных граждан, что нужно соблюдать законы и традиции России, а также систему правосудия.

«Не считаю верным ограничивать доступ в Россию представителям конкретных наций и народностей, но вполне актуально введение при пересечении государственной границы иностранными гражданами системы биометрического контроля. Это позволит предотвратить в страну въезд тех, кто уже лишен такого права», — рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Челябинской области по патриотическому воспитанию Евгений Савченко.

Генерал-лейтенант полиции в отставке считает, что решить проблему поможет предоставление пограничным органам права официального учета персональных данных въезжающих в страну и убывающих из нее иностранных граждан.

«Ситуация с миграционной преступностью, действительно, сложная: нарушители фактически бросают вызов правоохранителям. Следственные органы возбуждают все больше дел, и это правильно — никто не должен остаться безнаказанным», — отмечает руководитель секретариата Челябинского отделения Всемирного Русского Народного Собора Илья Филонин.

Добавим, что в Челябинской области будет ужесточаться миграционная политика. В том числе вырастет число требований по программе переселения соотечественников. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в ходе аппаратного совещания с главами муниципалитетов.