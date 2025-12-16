На Южном Урале усилят меры безопасности в новогодние праздники

Спецслужбы перейдут на особый режим работы уже с 30 декабря

Во вторник, 16 декабря, под председательством губернатора Алексея Текслера прошло итоговое заседание областной антитеррористической комиссии. На нем рассмотрели ключевые вопросы антитеррористической защищенности региона и вопросы безопасности в новогодние праздники, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Важно, чтобы праздники прошли в регионе без происшествий и эксцессов. Для этого с 30 декабря переводим в режим усиленного несения службы силы обеспечения безопасности и правопорядка. Также это коснется наших областных учреждений экстренного реагирования и муниципалитетов», — отметил Алексей Текслер.

Особое внимание уделят местам проведения детских праздников — их уже начали проверять на пожарную безопасность. Также буду усилены меры защиты открытых площадок.

На заседании подвели итоги реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и утвердили план работы на 2026 год.