На Южном Урале усилен контроль за плотинами и дамбами из-за предстоящих дождей

Особое внимание уделено горнозаводской зоне

Муниципалитетам Челябинской области поручено усилить наблюдение за гидротехническими сооружениями и уровнем воды в водохранилищах. Такое решение принято из-за предстоящих, которые прогнозируют после выходных, сообщает пресс-служба регионального Минэко.

На оперативном совещании в ведомстве была озвучена детальная информация о текущей ситуации на ключевых объектах горнозаводской зоны области. Мониторинг ведется в Сатке, Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Аше, Юрюзани, Златоусте, Миассе, Верхнем Уфалее, Нязепетровске и Кусе. По данным на сегодняшний день, подтоплений и нарушений в работе гидротехнических сооружений не зафиксировано.

Согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, в конце недели регион ждут обильные осадки. Это может привести к резкому повышению уровня воды в реках и водохранилищах.