На Южном Урале урожайность 2025 года превысила все прошлогодние показатели

В регионе собрано почти 2,3 миллиона тонн зерна

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 29 октября, работает на XIII агропромышленной выставке УрФО в Екатеринбурге. О результатах уборочной кампании, инвестиционных проектах и планах развития сельскохозяйственного комплекса глава региона рассказал на экспозиции.

«В этом году наши аграрии поработали очень хорошо. Мы собрали почти 2,3 миллиона тонн зерна. Надо сказать, что 4 года мы уже собираем более 2 миллионов тонн. Это хороший результат», — сказал губернатор Алексей Текслер на агровыставке в округе.

Уборочная кампания в Челябинской области завершается. Уже закончена уборка картофеля, масличных культур и овощей.

Губернатор подчеркивает, что в этом году урожайность значительно превышает прошлогодние показатели.

На стенде Челябинской области представлены практически все направления агропромышленного комплекса региона, его мощности и достижения. Здесь наши крупнейшие агрохолдинги и производители сельхозпродукции.

В том числе «Птицефабрика Челябинская», которая завершила модернизацию и вышла на объем 900 миллионов штук яиц в год.

«Это один из крупнейших производителей яйца страны. Мы занимаем третье место в объемах производства, в том числе благодаря реализации таких крупных проектов», — отметил губернатор.

Челябинская область продолжает развивать разные направления в региональном АГП: здесь инвестируют в молочное животноводство, занимаются генетикой. Проект «Смена-9», к примеру, является уникальным стратегическим в масштабах всей страны.

Также большое внимание уделяется развитию и воспитанию кадров для агропромышленного сектора. Так, в следующем году в Челябинской области появится 20 агроклассов, к 2030 году их количество достигнет ста.

«Мы развитый агропромышленный регион, который много делает для продовольствия и безопасности нашей страны. И здесь, на выставке, мы в очередной раз подтвердили свои достижения», — сказал Алексей Текслер.

Челябинская область занимает первое место по общему объему производства сельхозпродуктов, по урожаю зерновых и зернобобовых культур. Регион — лидер в УрФО по производству круп, макарон, яиц и мяса всех видов.