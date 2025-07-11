На Южном Урале уровень воды в горных реках взяли под постоянный контроль

Эксперты прогнозируют понижение уровня воды, несмотря на дожди

В Челябинской области продолжают следить за паводковой ситуацией. Особое внимание уделяется горным районам области. Несмотря на прогнозы о понижении уровня воды в реках, ситуацию поручено взять под постоянный контроль, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

Текущую паводковую ситуацию обсудили на заседании рабочей группы под руководством министра экологии Челябинской области Игоря Гилева. В конференции приняли участие представили челябинского ЦГМС, водных, спасательных и надзорных ведомств, а также муниципальных образований горнозаводской зоны.

«В прошедшие дни на территории региона наблюдалось локальное выпадение осадков. Несмотря на то, что в ближайшее время прогнозируются кратковременные дожди, на большинстве рек ожидается понижение уровня воды и снижение водности», — сообщили в челябинском ЦГМС.

Отмечается, что в июле выпадение осадков предполагается в пределах нормы. Региональное управление МЧС сообщило, что паводковая ситуация в регионе полностью контролируемая. Однако муниципалитетом поручено продолжать следить за ней, в особенности в горнозаводской зоне.



Сейчас ГТС на всех территориях работают в штатном режиме.