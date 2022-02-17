На Южном Урале умелец собрал самодельный «Монстр‑трак»

Геннадий Катаев рассказал ИА «Первое областное» о своем изобретении

Житель челябинского городка Куса Геннадий Катаев — один из тех, кого можно назвать прирожденным технарем. Еще подростком он начал сам собирать тракторы и мотоблоки, чтобы помогать семье по хозяйству. Набравшись опыта, изобретатель из глубинки перешел на более серьезные проекты, а недавно и вовсе собрал технологичный вездеход на огромных колесах — просто так, для души. Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с Геннадием и узнал о его изобретениях.

Сейчас Геннадию 39 лет. Он живет там же, где родился и вырос, — в Кусе. Парень с 10 лет ходил на покос, работал по хозяйству. Глава семейства рано ушел из жизни, а потому юный Геннадий стал главным мужчиной в доме. Пришлось придумывать нестандартные решения для упрощения быта.

«Мы скотину держали. Надо было косить и вывозить сено. В 16 лет сделал мотоблок, потом, лет в 18, — маленький трактор. Делал эти самоделки, чтобы облегчить нам труд», — вспоминает Геннадий.

В то время, по словам мастера, металлолом принимали далеко не везде, это точно не было простым способом заработка. Поэтому старые детали, а иногда и техника, целиком пылились на многих участках. Так предприимчивый юноша и собирал материалы для своих самоделок — кто из соседей отдаст детали, кто продаст по невысокой цене.

Однако если с материалом понятно, то откуда у простого сельского парня познания в области техники — да такие, что собранные агрегаты ездят и не ломаются?

«Ну, так у нас лет с 10—11 были старые мотоциклы. Их надо было самому ремонтировать постоянно, особенно когда на покатушки в лес съездил. Где подсказывал кто-то, где сам крутил-вертел, пока не начинал понимать. А касательно сборки этих тракторов… Чертежи-то откуда взять было? Нашел мост от дизельной кары (погрузчик с небольшой платформой для горизонтальной перевозки грузов. — Прим. ред.), который у мужика валялся перед воротами. Притащил к себе, сам обороты посчитал. Коробку нашел, двигатель, понимая, сколько он оборотов выдает. Все сам подсчитал да собрал», — рассказывает изобретатель.

Срок службы стал самым ярким подтверждением того, что самоделки, собранные Геннадием даже в юном возрасте, не баловство, а вполне серьезная инженерия. Два трактора ездят в Кусе до сих пор, спустя более чем 20 лет. К слову, собственная техника тогда надолго задерживалась во владении мастера. Первый трактор, собранный в 18 лет, Геннадий продал, когда ему исполнилось 27, — решил купить себе внедорожник УАЗ: понадобилась универсальная машина, на которой не только работать можно, но и в город съездить.

Параллельно с открытием в себе Кулибина Геннадий отучился в ПТУ на сварщика. Позже еще поступил в техникум, но одновременно получилось устроиться на неплохую работу сварщиком в крупной федеральной компании, которая оказалась приоритетнее второго образования и дала старт в профессии.

В это время могла бы начать складываться красивая история — «наш ответ Стиву Джобсу», только с созданными в гараже тракторами, а не электроникой. Однако увлечению по созданию самоделок было не суждено превратиться в источник дохода — ни помещений, ни сил не хватило бы, чтобы делать хотя бы по машине в месяц. А на проданный раз в полгода трактор не проживешь. Да и со сложными документами для такой техники возиться не хотелось.

Геннадий стал отправляться на вахты. Свердловская компания взяла перспективного молодого сварщика работать на важном объекте — Белоярской АЭС. Дальше начались командировки по всей России: Братск, Казань, Москва. Увольнялся Геннадий в 35 лет, уже будучи во Владивостоке.

Решение об увольнении далось легко. Несмотря на то что работа была хорошей — ведь спустя несколько лет, проведенных за сварочным аппаратом, Геннадию удалось стать экскаваторщиком в той же фирме (благодаря блестящим познаниям в технике), — вахтовая система крайне тяжелая. Дома мужчина мог не появляться по два месяца.

«Хотелось проводить больше времени с семьей. У меня же сын есть, жена. Я, пока работал, денег подкопил, купил оборудования для шиномонтажа. Мне было куда уходить с работы», — делится мастер.

Вот так сварщик и экскаваторщик стал предпринимателем с собственной шиномонтажкой. Но это только на первый взгляд может показаться спонтанным решением. На самом деле за открытием дела стояли годы подготовки, поэтому, когда Геннадий уходил с работы, бизнес приносил некоторую прибыль.

«Правда, оказалось, что с шиномонтажем большая конкуренция. Я стал править диски. Если лопнули — варить аргоном. В Кусе такого до меня не было, это сразу оказалось востребованным», — отмечает Геннадий.

Мастерская вот уже четыре года находится прямо в гараже дома, над которым висит соответствующая вывеска. «Раскрутка» происходит самым естественным путем — при помощи сарафанного радио: довольные качественной работы горожане делятся друг с другом контактами Геннадия. Правда, в последнее время дела идут хуже, чем могли бы. А виной тому… хорошая дорога.

«Если честно, прибыли бы хотелось, конечно, чуть больше. Первые годы у нас тут дорога плохая была, работы хватало. А сейчас дороги в окрестностях подлатали и доход упал раза в два», — делится Геннадий.

Однако мастер не отчаивается. С прежним азартом было куплено оборудование для создания рукавов высокого давления под экскаваторы и манипуляторы. Такие работы Геннадий начал только с нового года, но знающие люди уже проявляют интерес, периодически заезжают в мастерскую. Правда, РВД — это работа по большей части зимняя, поскольку именно в морозы они чаще всего рвутся. На теплое время года у кусинского мастера также есть занятие — уже два года он разводит пчел. Летом на участке за городом имеется десяток ульев.

При всем этом разнообразии дел интерес к сборке техники никуда не пропадал. Еще за время работы на вахтах Геннадий успел собрать снегоход для охоты, а затем и квадроцикл. Когда увлекся новой профессией экскаваторщика, даже попытался создать собственный мини-экскаватор: был собран кузов, отдельно — стрела. Но дело долго оставалось без продвижения, а тут как раз двум соседям понадобились экскаваторные составляющие, так они и купили недоделанное произведение. Геннадий поделился, что один из этих экскаваторов работает до сих пор.

Последняя работа изобретателя — вездеход на огромных колесах. Работа велась два года, по мере появления денег и свободного времени: вездеход уже не был необходимостью, как когда-то трактор. Теперь это стало просто воплощением мечты почти любого парня.





Диски Геннадий сварил сам, а шины пришлось взять от КрАЗа «лаптежника» —да, от того самого огромного грузовика.

«Там в шине 12 слоев ниток — толстая резина. Убираешь половину — и резина становится легкая и мягкая. Обдирать только первое колесо трудно, а потом привыкаешь: подрезаешь материал ножом, а лебедка его тянет и сдирает. Колеса, кстати, сверхнизкого давления и качаются выхлопом из глушителя», — рассказывает изобретатель.





Оба моста — передние, от уазика. Благодаря им можно не только передними колесами поворачивать, но и задними при необходимости подруливать. Так, почти все детали брались с разборок, а ради мотора была куплена разбитая легковушка. Кузов при этом полностью уникальный — его Геннадий строил с нуля из листов железа.









Техника получилась идеальная для поездок на охоту в нашей горной местности. Но при этом мастер признается, что не любит надолго задерживать у себя такие машины. В планах уже есть строительство нового вездехода. На этот раз во внедорожнике упор будет сделан на комфорте и грузоподъемности, пусть и с небольшим ущербом проходимости. Нынешнюю машину мастер планирует продать, рассчитывает на ценник в районе 600 тысяч.

Более глобальных планов Геннадий не строит и о самолетах, как Алексей Жудин, о котором писало ИА «Первое областное», не мечтает. Однако в том, что в скором времени появятся новые, еще более технологичные самоделки, сомневаться не приходится.