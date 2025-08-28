На Южном Урале участники СВО смогут бесплатно получать документы из БТИ

Необходимый закон уже принят

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон, который разрешает участникам СВО и членам их семей бесплатно получать документы из БТИ. Закон рассмотрен по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Сведения из БТИ необходимы гражданам в различных жизненных ситуациях, в том числе для решения вопросов по налогообложению, наследству и собственности.

Как отметил ранее председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Заксобрания области Евгений Илле, поддержка участников СВО находится на особом контроле у депутатов.