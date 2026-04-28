На Южном Урале участники СВО могут получить онлайн-консультации юристов

За помощью также могут обратиться члены их семей

На Южном Урале участники специальной военной операции и члены их семей могут получить юридическую консультацию онлайн. Для этого им всего лишь необходимо зайти на портал «Госуслуги». Как сообщают специалисты главного управления юстиции Челябинской области, предоставляются не только консультации, но и помощь с составлением заявлений и жалоб, оформление льгот и выплат, представительство интересов в судах и госорганах, решение вопросов, связанных с жилищными правами, и многое другое.

Обратиться за помощью также можно лично в государственном юридическом бюро по адресу: проспект Ленина, 81, кабинет 100. Также можно воспользоваться услугами адвокатов ГУ юстиции.

Узнать, каким категориям граждан предоставляется бесплатная юридическая помощь, — можно на официальном сайте ведомства.