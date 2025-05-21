На Южном Урале участник СВО открыл цех по производству перчаток и продолжает помогать фронту

Бизнес-идея пришла в голову Андрею Лифантьеву во время артобстрела в окопе

Андрей Лифантьев из села Кленовка под Еманжелинском вернулся с фронта и круто поменял жизнь. Ветеран потратил полученные за ранение деньги на создание своего бизнеса: открыл в родном селе цех по производству рабочих перчаток и намерен составить другим производствам серьезную конкуренцию. В гостях у предпринимателя побывали журналисты Первого областного информагентства.





На фронт Лифантьев пошел добровольцем в 2022 году.

«Почему пошел? Не могу объяснить. Надо было. Меня так воспитали», — удивлен вопросом Андрей.

Вместе с сослуживцами по 98-й дивизии ВДВ воевал под Херсоном, Кременной и Бахмутом. Получил контузию, был ранен пулей в лицо, порвал связки…

«Во время передышек ребята мечтали о мирной жизни. Я тоже думал, чем заниматься. Решил открыть бизнес. А его идея пришла внезапно. Как-то начался мощный артобстрел наших позиций. Я сидел в окопе, смотрел на свои руки и внезапно понял, что буду вязать перчатки. Они очень востребованы в мирной жизни и на фронте тоже, когда ребята ремонтируют технику или копают окопы», — рассказывает Андрей.

Когда Андрею исполнилось 50 лет, его уволили на гражданку. Деньги, полученные за ранение, он пустил в дело: выкупил помещение старого магазина, приобрел 18 видавших виды станков и, как хотел, запустил свое производство. Первая пробная партия хлопчатобумажных изделий была выпущена в январе. Ее он полностью передал на нужды фронта. И сейчас продолжает отправлять в зону спецоперации вязаные перчатки для разных работ.









Когда-то Андрей Лифантьев работал директором Еманжелинского хлебозавода. Опыт руководящей работы помогает ему сложить разные части одного пазла под названием «собственный бизнес». Ветеран четко знает, к каким показателям в бизнесе он стремится и как этого достичь. А пока других работников в цехе нет, ему приходится быть и наладчиком, и оператором станков, и грузчиком, и логистом. Уходит за полночь, в восемь утра уже на работе.

«Любое дело продвигать трудно. И вначале трудно, и в середине, и в конце. Но пока мне сложнее всего дается продажа. Рынок насыщен подобной продукцией, и занять свое место на нем непросто. Но я работаю над качеством и сам ищу покупателей», — рассказывает Андрей.









Лифантьеву помогает администрация Еманжелинского муниципального округа. В январе Андрей Иванович заключил с администрацией инвестиционное соглашение, по которому власти берутся помочь становлению его бизнеса.

«В рамках муниципальной программы поддержки бизнеса мы готовы оказывать предпринимателям разные виды поддержки. От займа Андрей Иванович отказался, цех запускается на его деньги — в производство вложено 3,5 миллиона рублей. Мы консультировали его по запуску бизнеса, а теперь помогаем найти покупателей и набрать штат», — говорит заместитель главы района по экономике и финансам Марина Дульская.





Муниципальная программа поддержки и развития предпринимательства работает в Еманжелинском городском округе с 2016 года. За это время власти заключили 29 инвестиционных соглашений, в развитие малого и среднего бизнеса вложено больше полутора миллиардов рублей. Например, в прошлом году в районе открыты асфальтобетонный завод, два камнеобрабатывающих цеха, а также производство пакетированных комплектов питания «ВкусноЕл» — сегодня их тоже отправляют на СВО.









Андрей Лифантьев стал первым предпринимателем с боевым прошлым, но, по словам Марины Дульской, далеко не последним. Во время своего отпуска в администрацию обращаются и другие участники СВО, которые еще находятся в зоне спецоперации, но после службы хотели бы открыть свое дело. Андрей Лифантьев показывает, что это реально.

«Андрей Иванович у нас очень скромный, но нельзя не сказать, что он старается помогать фронту. Постоянно участвует в сборе гуманитарной помощи. А недавно ему вручили муниципальную награду „Человек года“ в номинации „Защитник Отечества“. Осенью он также будет участвовать в выборах депутатов районного собрания депутатов. Он искренне хочет развивать свой район, свою малую родину», — говорит исполнительный секретарь Еманжелинского отделения партии «Единая Россия» Галина Котельникова.

Также Андрей Лифантьев подал заявку на участие в образовательной программе «Герои Южного Урала», которая направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях.