На Южном Урале участились случаи мошенничества с использованием образа начальника

С помощью нейросетей аферисты могут подделать голос и даже видеоизображение руководителя

Южноуральцы все чаще становятся жертвами мошенников, которые выдают себя за руководителей организаций и ведомств. Свои атаки аферисты подкрепляют голосовыми сообщениями и даже видеоизображениями начальников, говорят в полиции.

Цель звонков и обращений от якобы руководства — одна: заполучить денежные средства.

«В популярных мессенджерах мошенники создают фейковые аккаунты руководителей самого различного уровня. Для убедительности прописывают в профилях должности реальных должностных лиц и устанавливают их фото. В отдельных случаях — для придания правдивости таким звонкам и сообщениям — мошенники применяют инструменты социальной инженерии: при помощи нейросетей подделывается голос и даже видеоизображение начальника», — говорится в сообщении.

Мошенники могут подкреплять свои высказывания фейковыми доказательствами (присылать в мессенджер документы различного типа) либо оперировать фразами, которые используются в служебных разговорах настоящих сотрудников.

«Это могут быть предупреждения о предстоящих проверках, требования об оказании содействия либо передаче служебной информации, а также просьбы о вложении своих денежных средств в предстоящие проекты», — рассказывают в полиции.

В МВД напоминают: уже звонок через мессенджер должен насторожить — руководители никогда не дают указаний через такой канал связи, а также не требуют от подчиненных передать какие-либо сведения. Кроме того, любую информацию, даже если она поступила от имени вышестоящего начальства, следует в обязательном порядке перепроверять в организации, в которой вы работаете.