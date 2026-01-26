На Южном Урале свыше 94% обращений в фонд «Защитники Отечества» получили решение

Всего с начала работы организации туда пришли за помощью более 17 тысяч человек

С начала деятельности челябинского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» к его специалистам обратились более 17 тысяч человек. Всего поступило свыше 32 тысяч обращений, из которых более 94% уже решены, остальные находятся в работе, сообщает пресс-служба фонда.

Ветеранам специальной военной операции и их семьям оказывают комплексную поддержку, включая социальную, медицинскую, правовую помощь, а также содействие в получении выплат и льгот.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркивает системный подход региона в этом направлении.

«Сейчас многие услуги и меры поддержки доступны в цифровом формате. Переходим к тому, чтобы предоставлять их ветеранам СВО в рамках одного окна через МФЦ и цифровые сервисы», — отмечал глава региона на окружной сессии по поддержке ветеранов СВО.

В 2025 году диспансеризацию в рамках помощи фонда прошли 2356 ветеранов, 737 человек получили санаторно-курортное лечение. Фонд также обеспечивает техническими средствами реабилитации, такими как спортивные протезы и кресла-коляски, и помогает в адаптации жилья.

Особое внимание уделяется трудоустройству. Помимо ярмарок вакансий и экскурсий на предприятия, в 2026 году стартовала программа социальных контрактов для начала предпринимательской деятельности. При соответствии условиям ветеран или член его семьи может получить поддержку до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела.

«Чтобы получить субсидию, ветеран должен обладать необходимыми компетенциями. Если нужных навыков нет, отучиться бесплатно можно будет в центре „Мой бизнес“», — пояснила руководитель челябинского филиала фонда Галина Гаврилова.

Также в регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера реализуется масштабный региональный кадровый проект «Герои Южного Урала». Программа готовит управленческие кадры из числа участников СВО. В течение года они проходят обучение по государственному управлению, экономике и лидерству, чтобы в дальнейшем занять руководящие должности в органах власти, на предприятиях и в общественных организациях области. Проект помогает ветеранам применить боевой опыт в мирной жизни и способствует укреплению кадрового потенциала всего региона.