На Южном Урале свободны около 6 тысяч участков под строительство жилья

Инвесторы и частные лица могут оценить землю, не выходя из дома

В Челябинской области продолжается проект «Земля для стройки», благодаря которому южноуральцы могут в режиме онлайн выбрать земельный участок для строительства дома, а инвесторы — территорию для возведения многоквартирных домов.

В настоящее время выявлено более 5,7 тыс. земельных участков и территорий, которые можно использовать для жилищного строительства, сообщает пресс-служба Росреестра и Роскадастра по Челябинской области.

Из них под индивидуальное жилищное строительство — 5 284 земельных участка и территории. Под многоквартирную застройку — 467 участков и территорий.

«Лидерами по площади стали Сосновский, Красноармейский, Агаповский, Аргаяшский районы и Челябинский городской округ», — отмечают в пресс-службе.

Актуальные сведения о свободной земле размещены в сервисе «Земля для стройки» на портале пространственных данных Национальная система пространственных данных.