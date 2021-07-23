На Южном Урале столичные врачи взялись за лечение тяжелых детей

В проекте «Территория здоровья» участвуют хирурги, гастроэнтеролог и реабилитолог

В Челябинскую область прибыли столичные врачи. Медики из Российской детской клинической больницы в рамках благотворительного проекта компании «Новатэк» «Территория здоровья» обследуют тяжелых детей в Челябинске и Магнитогорске. Четыре дня врачи будут вести прием. А некоторых пациентов ждет дальнейшее лечение в Москве, рассказывают организаторы проекта.

17-летний Леонид Снегура мечтает забыть о коляске и стать историком. Парень знает всё о династии Романовых. С диагнозом ДЦП он не может обойтись без помощи родных в самых простых делах. Сейчас Леонид проходит реабилитацию в областной детской больнице. И оказывается, помочь ему можно.

«Врачи нам сказали, что с ним можно заниматься. Можно развить руки до такой степени, что он может сам себя обслуживать: пересаживаться с коляски, передвигаться с помощью рук», — рассказывает мама Леонида Ирина Снегура.

Помочь Лёне и другим детям с тяжелыми диагнозами приехала бригада врачей Российской детской клинической больницы в рамках благотворительного проекта компании «НОВАТЭК» «Территория здоровья». В составе выездной бригады — сосудистый и абдоминальный хирурги, гастроэнтеролог и впервые — реабилитолог.

«Проходят консультации дети, которые заранее отобраны нашими специалистами. У них сложные, неясные диагнозы», — поясняет заслуженный врач России, председатель правления Ассоциации детских больниц Николай Ваганов.

Проект «Территория здоровья» проходит уже третий год.

«Ведущие врачи Российской Федерации, светила медицины, дают консультации по тяжелым, узким диагнозам в рамках проекта „Территория здоровья“ тем нашим детям, которые нуждаются в госпитализации в лучших медицинских центрах страны», – прокомментировал генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Московские врачи четыре дня работают в Челябинске и Магнитогорске. По итогам визитов каждого пятого маленького пациента госпитализируют для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу.