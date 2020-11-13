На Южном Урале стартует уникальный проект NASTAVNIKI для действующих предпринимателей

Лучшие участники будут развивать бизнес под руководством менторов.

17 ноября в Челябинской области начинается первый этап онлайн-проекта NASTAVNIKI, участвовать в котором будут предприниматели, стремящиеся развивать и масштабировать свой бизнес. По итогу наиболее активные бизнесмены получат менторство от лучших федеральных наставников.

По словам организаторов, практика менторства повышает выживаемость бизнеса, ускоряет его развитие. Наставник помогает сформировать правильный подход к ведению дела, передает опыт управления и внешней коммуникации.

Проект состоит из нескольких этапов:

Отборочный — до 17 ноября участникам нужно выложить в «Инстаграм» видео с кратким рассказом о своем бизнесе, объяснить, для чего им нужен ментор. Обязательное условие — отметить аккаунт @moi.biz74. Образовательный — с 17 ноября стартует серия мастер-классов от федеральных спикеров и бизнес-игра «Грани». Менторство — мастер-классы от каждого наставника, разделение участников на команды по сферам бизнеса, разбор бизнес-проектов . Битва команд — защита проектов, выбор и награждение победителей NASTAVNIKI.

«С помощью наставничества, когда опытные предприниматели передают полезный опыт начинающим представителям бизнеса, можно добиться больших результатов в целом: создать новые жизнеспособные предприятия и рабочие места, привлечь энергичную и талантливую молодежь в бизнес. Сейчас тема наставничества не настолько популярна, как была раньше. Уверен, что ее необходимо развивать. Реализация этого проекта поможет нам сделать уверенный шаг по возобновлению моды на менторство в предпринимательском сообществе», — отметил Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса».

Наставниками проекта выступят:

Алексей Воронин — бизнес-тренер , предприниматель, инвестор, ментор № 1 в РФ по версии редакции ЭКСМО, эксперт по точным действиям, личностному росту и стратегии ведения бизнеса, совладелец сервиса онлайн-касс Lifepay, экс-директор перспективных проектов ЗАО «Деловая среда» (Сбербанк), основатель благотворительного фонда «Крылья», участник телешоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница»;

Владимир Волошин — управляющий партнер Newman Sport, сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN, президент Сообщества выпускников Московской школы управления СКОЛКОВО (2014—2016), член экспертного сообщества EXPERUM, наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья.

Участвовать в проекте могут все действующие предприниматели Челябинской области — бесплатно. Обязательна регистрация на сайте наставники74.рф.

Организаторы — Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» при поддержке Правительства Челябинской области. Мероприятие реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».