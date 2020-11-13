17 ноября в Челябинской области начинается первый этап
По словам организаторов, практика менторства повышает выживаемость бизнеса, ускоряет его развитие. Наставник помогает сформировать правильный подход к ведению дела, передает опыт управления и внешней коммуникации.
Проект состоит из нескольких этапов:
- Отборочный — до 17 ноября участникам нужно выложить в «Инстаграм» видео с кратким рассказом о своем бизнесе, объяснить, для чего им нужен ментор. Обязательное условие — отметить аккаунт @moi.biz74.
- Образовательный — с 17 ноября стартует серия
мастер-классовот федеральных спикеров и бизнес-игра«Грани».
- Менторство —
мастер-классыот каждого наставника, разделение участников на команды по сферам бизнеса, разбор бизнес-проектов.
- Битва команд — защита проектов, выбор и награждение победителей NASTAVNIKI.
«С помощью наставничества, когда опытные предприниматели передают полезный опыт начинающим представителям бизнеса, можно добиться больших результатов в целом: создать новые жизнеспособные предприятия и рабочие места, привлечь энергичную и талантливую молодежь в бизнес. Сейчас тема наставничества не настолько популярна, как была раньше. Уверен, что ее необходимо развивать. Реализация этого проекта поможет нам сделать уверенный шаг по возобновлению моды на менторство в предпринимательском сообществе», — отметил Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса».
Наставниками проекта выступят:
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Алексей Воронин —
бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, ментор № 1 в РФ по версии редакции ЭКСМО, эксперт по точным действиям, личностному росту и стратегии ведения бизнеса, совладелец сервиса онлайн-кассLifepay, экс-директорперспективных проектов ЗАО «Деловая среда»(Сбербанк), основатель благотворительного фонда «Крылья», участник телешоу «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница»;
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Владимир Волошин — управляющий партнер Newman Sport, сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN, президент Сообщества выпускников Московской школы управления СКОЛКОВО (2014—2016), член экспертного сообщества EXPERUM, наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья.
Участвовать в проекте могут все действующие предприниматели Челябинской области — бесплатно. Обязательна регистрация на сайте наставники74.рф.
Организаторы — Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» при поддержке Правительства Челябинской области. Мероприятие реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».