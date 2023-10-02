На Южном Урале стартует третий набор обучения на помощников фельдшера

Более сорока человек, прошедших программу, уже работают в ФАПах и районных больницах области

Еще одна группа помощников фельдшера начнет обучение в октябре в Челябинском медицинском колледже, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Это третий набор студентов, которые идут учиться на помощника фельдшера. Многие ученики уже имеют за плечами высшее или среднеспециальное образование и опыт работы в различных отраслях, но по разным причинам сейчас решили связать свою жизнь с медициной.

«В течение этого года в регионе уже выпустили два потока младших медсестер по уходу за больными — в общей сложности 41 человека. Все выпускницы успешно сдали экзамены и теперь работают в ФАПах и районных больницах Челябинской области. Это Чебаркульский, Ашинский, Троицкий, Варненский, Уйский, Агаповский и другие районы», — пишет Ирина Гехт.

Во время обучения в Челябинском медицинском колледже ученики осваивают простые диагностические исследования, правила оказания первой медпомощи при угрожающих состояниях жизни и получают другие навыки помощника фельдшера.

Ранее Ирина Гехт рассказала, как проходит образовательный эксперимент.