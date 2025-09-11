На Южном Урале стартовало голосование за лучшего участкового среди полицейских

Голосование идет по районам области

Около ста полицейских принимают участие в конкурсе за звание «народного полицейского» на Южном Урале. Голосование идет по районам Челябинской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отбор конкурсантов проходит с 11 по 20 сентября. Участковые уполномоченные полиции территориальных органов МВД России Челябинской области, набравшие наибольшее число голосов, перейдут в региональный этап, который начнется 7 октября текущего года. Отдать свой голос можно на официальном сайте полиции региона.

Это отличная возможность отметить тех, кто действительно заботится о безопасности нашего региона.