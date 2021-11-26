На Южном Урале стартовали продажи билетов на спецпоезд «Снегирь»

Первый рейс мультимодального маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» отправится 4 декабря

На первый в этом горнолыжном сезоне поезд «Снегирь», движущийся по мультимодальному маршруту Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина», стартовала продажа билетов. Первым пассажирам обещают музыкальное сопровождение на станции отправления и фотозону в Миассе. Билеты можно купить пакетом с прокатом лыж или сноуборда, сообщает АО «Свердловская пригородная компания».

«Снегирь» отправится с пригородного вокзала Челябинска 4 декабря. В этом году мультимодальный маршрут будет запущен в пятый раз. Пассажирам первого рейса организуют праздничную программу с конкурсами и подарками.

«На Челябинском вокзале горнолыжников будет встречать диджей, а в Миассе они смогут сфотографироваться в специальной фотозоне. Билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг. В этом сезоне добавлен пакет, включающий, кроме проезда и ски-пасса, прокат лыж или сноуборда на 4,5 часа»,

— сообщает компания.

Напомним, Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» является первым мультимодальным маршрутом на Южном Урале. Он позволяет жителям Челябинска всего за 1 час 50 минут добраться до курорта «Солнечная долина».