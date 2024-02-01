На Южном Урале стартовали дни открытых дверей для будущих родителей

Пары, планирующие рождение ребенка, ждут в женских консультациях

В Челябинской области в течение трех дней пройдут дни открытых дверей в женских консультациях. В них примут участие больницы Челябинска, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска, Миасса, Сатки и Троицка.

Как сообщили в Минздраве региона, с 1 по 3 февраля там ждут пары, планирующие ребенка.

«Женщины смогут пройти осмотр акушера-гинеколога, мужчины — сдать анализ для проведения скринингового обследования на ВИЧ, сифилис и др. В рамках приема или круглого стола будущие родители смогут узнать о течении беременности, правильном питании, режиме сна и отдыха, что нужно делать для профилактики осложнений беременности и родов, а также задать интересующие вопросы», — рассказали в Минздраве.

В четверг, 1 февраля, День открытых дверей проходит в следующих консультациях Челябинска: ОКБ‑3, горбольницах № 2, 6, 8, 9, родильном доме № 1 Магнитогорска, ГБ‑2 Миасса и облбольнице Троицка.

В пятницу, 2-го, пары ждут в челябинских ГКБ № 1 и 5, ГБ‑1 в Копейске, горбольнице им. А. П. Силаева в Кыштыме и в районной больнице в Сатке; 3‑го — в городской поликлинике № 8 в Челябинске.